Çanakkale Bozcaada'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi
AFAD, Ege Denizi’nin Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 10.83 olarak ölçülen deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi’nin Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 10.83 olarak ölçülen deprem çevre illerden de hissedildi.
Deprem saat 18.06'da gerçekleşti. Çanakkale, İzmir, Manisa, Edirne ve Balıkesir'den de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale)
Tarih:2025-07-05
Saat:18:06:46 TSİ
Enlem:39.68833 N
Boylam:25.57778 E
Derinlik:10.83 km
Detay:https://t.co/dpTcIKQ8va@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi