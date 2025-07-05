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Çanakkale Bozcaada'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi

AFAD, Ege Denizi’nin Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 10.83 olarak ölçülen deprem çevre illerden de hissedildi.

Haber Merkezi
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Çanakkale Bozcaada'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ege Denizi’nin Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Derinliği 10.83 olarak ölçülen deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem saat 18.06'da gerçekleşti. Çanakkale, İzmir, Manisa, Edirne ve Balıkesir'den de hissedildi. 

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