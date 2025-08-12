Çanakkale, Edirne, Hatay yanıyor: Binlerce kişi tahliye edildi, evler kül oldu

İşte Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınlarda dakika dakika son durum:

08:20 Çanakkale'deki yangın: Çanakkale-Ezine kara yolu tüm araçlar için trafiğe açıldı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına 2. gününde havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinesiyle müdahalede bulunuldu.

Yangında, dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi de tedbiren deniz ve kara yoluyla tahliye edildi.

Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır. Yangını kontrol altına almak için bütün ekipler sahada çalışıyor." ifadesine yer verdi.

Çanakkale-Ezine kara yolu ulaşıma açıldı

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan ve kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü ulaşım sağlanan Çanakkale-Ezine kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Yol tüm araçlar için trafiğe açılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca rüzgarın etkisiyle Çamtepe mevkisine ilerleyen alevler, ekiplerin yoğun çabasıyla Turgut Reis Tabyası'na ulaşmadan durduruldu.

07:25 Çanakkale'deki yangında villalar kül oldu

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesindeki villalardaki zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleye ediyor.

Güzelyalı bölgesindeki villalar kül oldu

Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi.

Yangının acı bilançosu dron görüntülerine yansıdı.

04:20 Edirne'de orman yangını: Alevlerin evlere sıçramasına ramak kaldı

Edirne'de çıkan orman yangınına 10 saattir aralıksız müdahale edilmesine rağmen ürkütücü boyuta ulaşan alevlerin evlere sıçramasına ramak kaldı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını 10 saattir devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle korkutucu boyuta ulaşan alevlerin yazlık evlere sıçramasına ramak kaldı.

Ekipler, alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor.

Yangın, etkisini artırarak devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirtti.

03:12 Edirne'de yangın: Yazlıkçılar tahliye edildi, evler yandı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyüne ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları sevk edildi.

Yangına gün batımına kadar karadan ve havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla beraber söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.

Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 yazlık ev zarar gördü.

"Yangın geniş bir alana yayıldı"

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere, yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele verildiğini söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığını belirten Vali Sezer, "Öncelikle yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Birçok yerleşim yerinde tahliye çalışması yaptık. Özellikle sahil bölgesindeki sitelerde vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışmalarını jandarmamız aracılığıyla gerçekleştirdik." dedi.

Sezer, Gülçavuş köyünde yangının yerleşim yerlerine gelmemesi için tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Büyükevren köyünde çalışmaların yoğunlaştığını anlatan Sezer, "Özellikle ormanın içerisinde kalan sitelerin yangından etkilenmemesi için tüm personelimiz yoğun şekilde çalışıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış değil. Yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için tedbirleri alıyoruz. Köylerde genel bir tahliye söz konusu değil, sahil kesimindeki sitelerde ve risk altındaki yerleri tahliye ediyoruz." diye konuştu.

02:00 Hatay'da orman yangını sürüyor

Hatay’da çıkan orman yangınına müdahale 10. saatte gece karanlığında devam ediyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, destek illerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri ile müdahale devam ediyor.

Olay yerinde alevlere müdahale eden 69 araç ve yaklaşık 200 personel bulunuyor.

Öte yandan gündüz saatlerinde yangına 2 askeri helikopter müdahale etti. Ekiplerin 10. saatte müdahaleye devam ettiği yangında alevlerin günün ağarmasıyla kontrol altına alınması bekleniyor.

01:30 Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlenen orman yangını gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

11 Temmuz'da saat 12.26 sıralarında ilçeye bağlı Göncek köyü civarındaki tarlada başlayan yangın ormana sıçradı. Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma personeli katıldı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi.

Kısmen kontrol altına alındı

Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

2 şüpheli gözaltında

Yapılan incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

01:28 Çanakkale'de büyük yangın

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Yangına gün boyunca havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinaları ile müdahale edildi.

Yangında dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Çanakkale-Ezine kara yolu, tek şeritten çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Ulaşıma kapanan boğaz trafiği ile Çanakkale Havaalanı uçuş trafiği de tekrar ulaşıma açıldı.

Yangında, riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi.

Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

"Çınarlı köyü yangınına büyük bir gayretle müdahale edilmektedir"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu pompaları çalışmayan Kumkale ve civar köylerimize, arazözlerle içme suyu takviyesi yapılacak. İl Özel İdaresi ekiplerimiz müdahale ediyor" ifadesine yer verdi.

Vali Toraman bir başka paylaşımında ise yangın kontrol altına alınana kadar mücadelenin süreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale merkez Çınarlı köyü yangınına büyük bir gayretle müdahale edilmektedir. Orman kahramanları başta olmak üzere yangına müdahale eden bütün ekiplere, destek veren bütün gönüllülerimize ve Çanakkaleli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Yangını kontrol altına alıncaya kadar, canla başla mücadelemiz devam edecek. Gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır. Bütün ekipler büyük bir gayretle çalışıyor."

00:00 Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çınarlı Köyü mevkisindeki orman yangınlarında mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine bölgede 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin görevlendirildiğini belirtti.

Bölgede mahsur kalan 348 vatandaşın 187'sinin denizden, 161'inin ise Sahil Güvenliğin kara araçlarıyla emniyetli bölgelere tahliye edildiğini bildiren Yerlikaya, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabb'im her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun." ifadelerini kullandı.