Çanakkale yanıyor: Bir orman yangını daha (Video)
Çanakkale günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Şimdi de merkezde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
