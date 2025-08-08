Son dakika: Çanakkale’de yangın! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

  1. Ekonomim
Çanakkale'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere kampüsü boşaltma uyarısı yapıldı. Çanakkale Boğazı, yangın nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale'de çıkan orman yangını için bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Alevler rüzgar etkisiyle yayılıyor

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman: İl merkezini tehdit eder bir durum yok

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale’de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." denildi. 

Üniversiteden 'kampüsü boşaltın' uyarısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere kampüsü boşaltma uyarısı yapıldı.

Yangında itfaiye erleri alev kapanında kaldı

Çanakkale'deki orman yangınında bir itfaiye aracı yandı, itfaiye erleri canını zor kurtardı. Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ayrıntılar geliyor...

 

