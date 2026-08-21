Çankırı'da sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.06'da, merkez üssü Ilgaz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.