  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çankırı'da sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Çankırı'da sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Çankırı'da sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.06'da, merkez üssü Ilgaz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Simav’da 3,3 büyüklüğünde depremKütahya Simav’da 3,3 büyüklüğünde depremGündem

 