SON DAKİKA.... Çayırhan’da maden ocağında göçük: 2'si ağır 14 işçi yaralı

Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi.

Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 14 işçi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara’ya sevk edildi.

Enerji Bakanlığı'ndan açıklama: İnceleme başlatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmede gece 00.45'te ayak arkası tavan taşının kırılması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Kazada 14 madencinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Oluşan ters hava akımından kaçmaya çalışan 2 madencimiz çalışma alanında bulunan metal muhafazaya çarparak yaralanmış ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hafif yaralanan 12 madencimizin ise tedavileri Beypazarı Devlet Hastanesi’nde yapılmıştır. Kazaya ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Yaralanan madenci kardeşlerimize acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.