Son dakika Cem Küçük gözaltına alındı! İşte yapılan suçlama

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Cem Küçük'ün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

t24'ün aktardığı bilgilere göre Cem Küçük hakkında, bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunuyor. Ayrıca Cem Küçük hakkında, İBB soruşturması kapsamında medyada yer alan beyanatlar nedeni ile de soruşturma yürütülüyordu.

Verilen talimatla aynı gün gözaltına alındı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Cem Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından 31 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne yakalama ve gözaltına alma talimatı verildi.

Talimat doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, Cem Küçük'ü aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.