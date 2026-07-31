Son dakika Cem Küçük tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Şantaj' suçlarından gözaltına alınan Gazeteci Cem Küçük, gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Küçük, bugün adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebinde Fatih Keleş ve Berkay Gezgin haberleri öne çıktı

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Cem Küçük, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'İBB Spor Müdürü Fatih Keleş'in evinden 2 milyon dolar çıktı' demişti

Savcılığın sevk yazısında, Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayınlarda, ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Yazıda, yayın kayıtlarının incelenmesi sonucunda Küçük'ün, "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı" ifadeleriyle gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı belirtildi.

Her Şey Güzel Olacak sloganını sahibi Berkay Gezgin hakkında 'İBB'den para aldı' iddiası



Küçük'ün başka bir canlı yayında ise "Berkay Gezgin, İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var" şeklindeki beyanıyla da yanlış bilgiyi kamuoyuna aktardığının tespit edildiği kaydedildi. Şüphelinin, daha sonraki süreçte söz konusu haberlere ilişkin farklı paylaşımlar yaptığı da yazıda yer aldı. Tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Küçük'ün kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu, bu paylaşımların kamu barışını bozma potansiyeli taşıdığı ve bu kapsamda 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ifade edildi. Ayrıca, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan olgular ile tutuklama nedenlerinin bulunduğu belirtildi. Sevk yazısında, Küçük hakkında isnat edilen suçun niteliği ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Cem Küçük tutuklandı

Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Cem Küçük, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Küçük'ün tutuklanmasına karar verdi.