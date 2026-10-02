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Son dakika Cemil Tugay, ADD'den de istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeliğini bıraktı. Haziran ayında CHP'den istifa eden Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Haber Merkezi
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Son dakika Cemil Tugay, ADD'den de istifa etti
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeliğini sonlandırdığı bildirildi. Tugay CHP'den de istifa etmişti.

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Haziranda CHP’den istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam eden ve uzun süredir de AK Parti’ye geçeceği öne sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün e-devlet üzerinden üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nden üyeliğini sildi. 

Yerel kaynaklara göre yakın çevresi Cemil Tugay’ın derneğin etkinliklere katılamadığı için ayrıldığını, siyasi bir tercih olmadığını söylediği. Cemil Tugay ADD’nin Karşıyaka Şubesi’ne üyeydi.