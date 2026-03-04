Son dakika! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu

  1. Ekonomim
Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul'da ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu. Lal Denizli'den kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle uyuşturucu testine gönderilmişti.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin tüm uyuşturucu test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. 

Ünlülere uyuşturucu soruşturması olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşma sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli 16 Şubat’ta ifadeye çağırılmıştı. 20 Şubat'ta İstanbul'a gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Lal Denizli'ye, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından kendisinden alınan kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle uyuşturucu testi yapılmıştı.

Adli Tıp Kurumu (ATK), test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Yapılan testlerin tüm sonuçları negatif çıktı.