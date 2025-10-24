  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son dakika! CHP, Berhan Şimşek ve Lütfi Baydar'ı ihraç etti
Takip Et

Son dakika! CHP, Berhan Şimşek ve Lütfi Baydar'ı ihraç etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ı partiden ihraç etti.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika! CHP, Berhan Şimşek ve Lütfi Baydar'ı ihraç etti
Takip Et

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantısında gündemindeki dosyaları ele aldı. Toplantıda CHP Tüzüğü'nün 68'inci maddesinin 1'inci bendi kapsamında "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulundukları" gerekçesiyle eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ile İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan Gürsel Tekin ile birlikte hareket eden Sultanbeyli ilçe üyesi Özgür Çelik'in ihraç edilmeleri kararlaştırıldı.

Berhan Şimşek, CHP kurultayının iptali için dilekçe verdiği iddialarını yalanladıBerhan Şimşek, CHP kurultayının iptali için dilekçe verdiği iddialarını yalanladıGündem

 

Gündem
Son Dakika: Tele1'e kayyum atandı
SON DAKİKA...
Avrupa Türk Gazeteciler Birliği: Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır
Avrupa Türk Gazeteciler Birliği: Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır
Diyarbakır’da Öcalan yürüyüşü: 6 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da Öcalan yürüyüşü: 6 kişi tutuklandı
Bakan Tekin: İmam Hatip okulları dünyada marka haline gelmesi gereken bir uygulama
Bakan Tekin: İmam Hatip okulları dünyada marka haline gelmesi gereken bir uygulama
İstanbul trafiğinde yağış ve cuma yoğunluğu: Yüzde 87'ye çıktı
İstanbul trafiğinde yağış ve cuma yoğunluğu: Yüzde 87'ye çıktı
Yüzyılın Konut Projesi'ne GYODER'den destek
Yüzyılın Konut Projesi'ne GYODER'den destek