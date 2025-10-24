Son dakika! CHP, Berhan Şimşek ve Lütfi Baydar'ı ihraç etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantısında gündemindeki dosyaları ele aldı. Toplantıda CHP Tüzüğü'nün 68'inci maddesinin 1'inci bendi kapsamında "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulundukları" gerekçesiyle eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ile İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan Gürsel Tekin ile birlikte hareket eden Sultanbeyli ilçe üyesi Özgür Çelik'in ihraç edilmeleri kararlaştırıldı.