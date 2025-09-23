CHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk etti

CHP İstanbul Eski İl Başkanı ve eski milletvekili Berhan Şimşek tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin kendisini tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı.

Berhan Şimşek, "Tedbirli kesin ihraç istemi aday olmayayım diye. Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük? Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi'dir" dedi.