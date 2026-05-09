CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Bakan Akın Gürlek'le ilgili açıklamaları nedeniyle soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin, kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Özel hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.