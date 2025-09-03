Son dakika! CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi

CHP, MYK tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Gürsel Tekin'in savunmasını istedi. Tekin 15 gün içinde sözlü veya yazılı savunama yapacak.

Özgür Özel, dün CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurmuştu. Özgür Özel ayrıca İstanbul İl Yönetimi için kayyım olmayı kabul edecek herkesi ihraç edeceklerini söyledi.

Gürsel Tekin ihraç kararını kabul etmedi

İhraç açıklamasının ardından Gürsel Tekin, savunmasını almadan ihraç edilemeyeceğini söyleyerek ihraç kararını kabul etmediğini açıklamıştı.

Savunma verirse Genem Merkez'deki toplantıya davet edilecek

Gürsel Tekin'in CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda sözlü savunma yapmak istemesi durumunda 26 Eylül'de CHP Genel Merkez'de yapılacak olan toplantıya davet edildiği duyuruldu.