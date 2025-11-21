CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

Meclis'te kurulan “Terörsüz Türkiye” Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Bu sorunun yanıtı bugün belli olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün saat 14.00'te yeniden toplandı ve İmralı'ya gidip gitmeme konusunda oylama yapılacak. Teröristbaşı Öcalan ile bir Meclis heyetinin görüşmesi için 51 üyeli komisyonda 31 üyenin “kabul” oyu kullanması gerekiyor.

CHP, kararını açıkladı ve İmralı'ya gitmeyeceklerini duyurdu. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Komisyonda kalmaya devam edeceğiz. Ziyaret için partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.