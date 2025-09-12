CHP, İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyumun kaldırılması için mahkemeye başvurdu
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dün, CHP'nin 8 Ekim 2023'teki İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmesinin ardından mahkemeye başvurdu.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını açıkladı.
