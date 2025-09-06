  1. Ekonomim
  3. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na heyet atanmıştı: Hasan Babacan'ın yedeği de kayyumluğu reddetti
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinde bulunmayacağını açıklayan Hasan Babacan'ın yerine yedek listede yer alan Gökmen Güneş de kayyumluğu reddetti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.

Yedekteki isim de kayyumluğu reddetti

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atanmıştı. Kayyum listesinde yer alan Hasan Babacan, bir açıklama yaparak kuruldan çekildi. Babacan'ın kayyum olarak görev almayacağını açıklamasının ardından yedek listede yer alan Gökmen Güneş de kayyumluğu reddetti.

