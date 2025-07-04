SON DAKİKA... CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tutuklandı
Son dakika haberi... İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 1 Temmuz’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kişi sayısı 137’ye yükseldi. Emniyet sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İzmir Adliyesi’ne sevk edilenler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski belediye başkanı Tunç Soyer de yer aldı. Savcılık ifadelerinin ardından 99 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme sürecinde CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.