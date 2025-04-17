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CHP Kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi!

CHP'nin 2023'teki Kurultayı hakkındaki davanın ilk duruşması bugün görüldü. CHP, delegelere ev-araba vaadi, oy karşılığı telefon dağıtımı gibi iddiaların delilsiz ve duyuma dayalı olduğunu savundu. Davanın bir sonraki duruşması 26 Mayıs'a ertelendi.

Haber Merkezi
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CHP Kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi!
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CHP'nin 2023'teki Kurultayı hakkındaki davanın ilk duruşması görüldü. Dava, 26 Mayıs'a ertelendi.

CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023’teki CHP kurultayının iptali talebiyle açtığı davalar reddedilmişti. Ancak 4 kişi bu kararlara itiraz etti. İtirazlar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan’ın başvurusu üzerinden Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Duruşma 26 Mayıs'a ertelendi

İlk duruşma bugün görüldü. Davanın bir sonraki duruşması 26 Mayıs'a ertelendi.

CHP, mahkemeye sunduğu dilekçede, davayı "kötü niyetli" ve "iftiralara dayalı" olarak niteledi. Delegelere ev-araba vaadi, oy karşılığı telefon dağıtımı gibi iddiaların delilsiz ve duyuma dayalı olduğu vurgulandı.

YSK iptal istemini reddetti

Öte yandan YSK, CHP’nin 6 Nisan 2025’te yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal istemini reddetti. İtirazın “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle kabul edilemeyeceği belirtildi.

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