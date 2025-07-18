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CHP LGS için suç duyurusunda bulundu

LGS'deki şaibe iddialarına ilişkin CHP suç duyurusunda bulundu. 719 öğrencinin "tam puan alması" kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

Haber Merkezi
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CHP LGS için suç duyurusunda bulundu
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Son dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşılması 719 öğrencinin "tam puan alması" kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. 

CHP'den LGS için suç duyurusu

Şaibe iddialarının ardından CHP'den de yeni bir adım geldi. CHP, LGS için suç duyurusunda bulundu.

29 kişiye idari soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

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