CHP LGS için suç duyurusunda bulundu
LGS'deki şaibe iddialarına ilişkin CHP suç duyurusunda bulundu. 719 öğrencinin "tam puan alması" kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatmıştı.
Son dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşılması 719 öğrencinin "tam puan alması" kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
CHP'den LGS için suç duyurusu
Şaibe iddialarının ardından CHP'den de yeni bir adım geldi. CHP, LGS için suç duyurusunda bulundu.
29 kişiye idari soruşturma başlatıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.