CHP olağanüstü kurultaya gidiyor! Tarih belli oldu

CHP'nin olağanüstü kurultayı 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

CHP'de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Yönetimi'ni geçici olarak görevden almasının ardından 21 Eylül Pazar günü 22. Olağanüstü Kurultay toplanması kararı alındı. Genel Başkan Özgür Özel imzasıyla Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na bine yakın delegenin talebiyle yapılan başvuruya göre 22. Olağanüstü Kurultay Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde mevcut yönetime yönelik güven oylaması ve Genel Başkanlık ile Parti Meclisi seçimleri gündemiyle toplanacak.

CHP yönetimi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul İl Yönetimi'ni geçici olarak görevden almasının ardından, 15 Eylül günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi yol haritasını belirlemek için hafta boyunca bir dizi toplantı yaptı.

"Delegelerin duruma el koyması ihtiyacı ortaya çıktı"

Alınan bilgilere göre İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla Kurultay delegelikleri düşen İstanbul delegeleri dışında kalan delegelerden bine yakını noterden onaylı imzaları ile Genel Merkeze başvuru yaptı. Başvuru metninde CHP'nin 47 yıl sonra yeniden 1'inci parti olmasına karşın bazı çevrelerce ortaya atılan iftiralarla partiye topyekun bir saldırıya girişildiği kaydedildi. Başvuruda, "Partiye saldırılan devam etmektedir. Bu durumda CHP Kurultay Delegelerinin duruma el koyması ihtiyacı ortaya çıkmıştır" denildi.

Özgür Özel imzalı başvuru

Tüzükte öngörülen yeterli sayıda imzalı başvurunun CHP Gerel Merkezi'ne ulaşmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na parti tüzüğünün 48'inci maddesi uyarınca yapılan başvuruyla 22. Olağanüstü Kurultay'ın 21 Eylül Pazar günü saat 10'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacağı ilan edildi. Toplantının gündemi şöyle:

"1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Kurultay Başkanlık Kurulu seçimi (1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 6 Yazman)

4. Genel Başkanın açış konuşması

5. Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu hakkınnda ayrı ayrı güven oylaması

6. Seçimler (Genel Başkanlık, Parti Meclisi asıl ve yedek üyeler, Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeler seçimi)

7. Kapanış"