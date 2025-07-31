CHP 'Terörsüz Türkiye' komisyonunda görevli milletvekillerini açıkladı

Son dakika: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 'Terörsüz Türkiye' komisyonunda görev alacak milletvekilleri belli oldu.

CHP, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 10 milletvekilinin ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, aşağıdaki milletvekillerini görevlendirmiştir.

- Ankara Milletvekili Murat EMİR

- Ankara Milletvekili Okan KONURALP

- Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

- Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU

- İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ

- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER

- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI

- İzmir Milletvekili Murat BAKAN

- İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN

- İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN"

İşte 'Terörsüz Türkiye' komisyonunda yer alacak isimler

AK Parti

"Terörsüz Türkiye" komisyonuna AK Parti'den katılacak isimler belli oldu. Komisyonda AK Parti'yi, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altıok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu temsil edecek.

MHP

MHP'yi ise Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

DEM Parti

DEM Parti'de de Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek komisyonda yer alacak.

DSP

Demokratik Sol Parti'den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak.

Yeni Yol Partisi

Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre de, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

HÜDA PAR

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun üyesi olacak.