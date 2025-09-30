  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti
Takip Et

CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti

Tekirdağ'da Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti
Takip Et

Başoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı.

Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.

Gündem
Tanju Özcan geri adım atmadı: Bugün olsa gene yaparım. Pişman değilim
Tanju Özcan geri adım atmadı: 'Bugün olsa gene yaparım'
Antalyaspor AŞ'den 'hafriyat operasyonu' açıklaması
Antalyaspor AŞ'den 'hafriyat operasyonu' açıklaması
Sivas'ta TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Üçü ağır 18 kişi yaralandı
Sivas'ta TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Üçü ağır 18 kişi yaralandı
İstanbul'da yağış devam edecek mi? Uzmanı cevap verdi
İstanbul'da yağış devam edecek mi? Uzmanı cevap verdi
İTÜ öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk'un şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
İTÜ öğrencisinin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
Özgür Özel’den "Gazze planı" açıklaması: Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir
Özgür Özel’den "Gazze planı" açıklaması: Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir