Hasbi Dede, CHP MYK kararıyla disipline sevk edildi
Hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmıştı. İfadesinin ardından 9 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dede, 10 Şubat’ta savcılık tarafından yeniden ifadeye davet edilmişti. Savcılıktaki işlemler sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Bu gelişmenin ardından Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.