Son dakika: CHP'de kurultay günü... Kılıçdaroğlu ile Özel CHP liderliği için yarışıyor

CHP’de bugüne kadar yedi genel başkan görev yaptı. Bugün yeni genel başkanı belirlemek üzere 1368 delege sandık başına gidiyor.

Ekonomi Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı Ankara Arena'dan gelişmeleri anbean aktarıyor.

13:15: CHP lideri Kılıçdaroğlu açılış konuşmasını yapıyor.

* Bir Kuvayı Milliyecilerin partisiyiz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü partisiyiz. Biz "Ne ezen ne ezilen halça bir düzen" diyenlerin partisiyiz.

* 100 yılı yaşatanın örgütlerimiz olduğunu da kimse unutulmamalıdır. Bu salonda beşli çetelerr, Saray'ın oligarkları, uyuşturucu kaçakçıları yok. Bundan sonra da olmayacaktır.

* CHP tartışmaları bir zaaf olarak değil, bir değer olarak görürüz.

* Sırtımdaki hançerlele seçime girmek zorunda kaldım

12:42: İmamoğlu divan başkanı olarak konuşmasını yapıyor:

* CHP kongreler ve kurultaylar partisidir. 100 yıllık cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yeşermiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu.

* Ülkemin de partimin de bundan çok daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Ülkemizin makus talihini bir kez daha yenebileceğimizi çok iyi biliyorum.

* Bu yüzden bu kurultay tarihi bir kurultaydır. Bu kurultay milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bu kurultay Türkiye muhalefetinin şekilleneceği bir kurultaydır.

* Bu kurultay büyük ve şanlı yolculuğumuzun ilk adımıdır. Sadece beş ay sonra yerel seçimler var. Kurultayımız biter bitmez 2024 yerel seçimleri için omuz omuza vereceğiz. Her sokakta, her mahallede, her fabrikada, her okulda, her tarlada halkımızla buluşacağız. İkinci yüzyılın Türkiye'sini hep birlikte inşa etmeye başlayacağız. Göreceksiniz yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız.

12:40: İmamoğlu'nu öneren iki isim, Özel'i destekleyen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Kılıçdaroğlu'nun yanında duran İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu.

12: 38: Delegeler İmamoğlu'nu divan başkanı olarak oybirliği ile seçti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu divan başkanlığı için anons etti. Bu sırada salonda "Değişim" sloganları atıldı.

12:35: Kurultay'ın resmi açılışı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kısa hoşgeldiniz konuşmasıyla yapıldı. "100 yaşımızı doldurduk. Bizim partimizi kuran kişin adı siyasi tarihe altın harflerle yazılmıştır. O kişi Gazi Mustafa Kamal Atatürk'tür."

12:30: Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı ve salonda yan yana oturuyor.

12:30: Kılıçdaroğlu salona gererken çalan şarkının sözleri dikkat çekti: Arkamızdan vurdular da yine de eğilmedik...

12:15: Genel Başkan Kılıçdaroğlu salona girdi. Bu sefer sağ tribün ayakta, Özel'i destekleyen sol taraf sessiz. Genel Başkanı salonun ortasında kendilerine yer ayrılmış delegeler de ayakta karşıladı.

12:10: Kurultay salonu çok kalabalık. Artık adım atacak yer yok. Partililer delegelere ayrılan yerleri de, basın tribününü de doldurmuş durumda. Kürsüde Kurultay divanına ayrılmış yerin önü, kürsünün önü bile dolu. Anonslarla kürsü boşaltılmaya çalışılıyor.

11:50: Belediye başkanları tek tek anos edilirken, en çok alkışı İmamoğlu aldı.

11:48: Kurultay'da divan başkanlığı yapacak olan İBB Başkanı Ekram İmamoğlu salona girdi.

Özgür Özel taraftarları tribüne dev pankartlar açınca, kurultayı izleyen yabancı misyon temsilcilerinin önü kapandı. Uyarı üzerine dev Özgür Özel pankartları bizzat açanlar tarafından toplandı

11:30: CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Kurultay'ın yapılacağı salona beraberinde büyük bir kalabalıkla girdi. Salondaki ikilik bu girişle iyice ortaya çıktı. Soldaki değişimcilerin tribününden büyük alkoş gelirken, sağdaki tribünler sessiz kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan CHP 38. Olağan Kurultayı için evinden hareket etti.

10:25: İlhan Cihaner'in adaylıktan çekildiği öğrenildi. Cihaner, "Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum" dedi. Cihaner sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Mesajdan öne çıkan bölümler şöyle:

* Yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür.

* “Vatan Cephesi” katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir.

* Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz.

10:15: CHP kurultayındaki gazeteciler göğüslerinde "Gazetecilik yapıyoruz, o kadar" yazılı bir notla görev yapıyor.

10:00: Basın mensuplarının CHP kurultayına ilgisi yoğun.

09:55: CHP delegeleri salona girip yerlerini almaya başladı.

09:30: Kurultay salonuna asılan ve "Yalnız" sözcüğünün yanlış yazdılığı pankartın düzeltildiği görülüyor. "Yanlız" şeklinde hatalı yazılan pankart sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

"Yalnız" sözcüğünün yanlış yazıldığı pankartın değiştirildiği görülüyor.

09:00: Kurultay 10.00'da başlayacak. Ancak spor salonu saat 09.10 itibarıyla doldu. Sadece delegeler yok. Partililer tüm tribünleri sabahın erken saatlerinden itibaren doldurdu. Basına ayrılan yerlerde bile partililer var. Salonda birkaç kez basına ayrılan yerlerin boşaltılması icin anons yapılmak zorunda kaldı.

Salonun sol tarafı Özgür Özel destekçilerine ayrıldı.

Salonun sol tarafındaki Özgür Özel'i destekleyen pankartlarda, adayın ön ismi kullanılarak mesaj veriliyor: "Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde özgür CHP", "Güçlü örgüt, özgür gelecek", "Değişim yüzyılı, yüzyılın değişimi", "Özgür CHP, özgür Türkiye".

Salonun sağ tarafında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri oturuyor.

Salonun sağ tarafında ise Kılıçdaroğlu ile özdeşleşmiş "Hak Hukuk Adalet" pankartı hemen dikkati çekiyor. Bu tarafta ayrıca "Emekçiler, kadınlar ve gençlik Bay Kemal'de birleştik", "Kılıçdaroğlu halktır, halk yenilmez" pankartları göze çarpıyor.

Divan Başkanı İmamoğlu

CHP bugüne kadar 19’u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirdi. Bugün başlayacak ve yarın devam edecek kurultay ise 38’in olağan kurultay olarak tarihe geçiyor. Kurultay’ın sloganı “İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik” olacak.

Divan Başkanlığı’nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üstlenecek.

Yarışın 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor.

Öymen ve Cihaner de aday ancak...

CHP eski PM üyelerinden Örsan Öymen ile eski milletvekili İlhan Cihaner de aday adaylıklarını ilan ettiler. (Cihaner kurultay öncesi adaylıktan çekildiğini duyurdu.)

CHP Genel Başkanlığı’na aday olabilmek için 68 (delegelerden en az yüzde 5'ine karşılık geliyor), Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekiyor.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu ve Özel dışındaki arayların yeterli imzayı toplamasına zor gözüyle bakılıyor.

PM ile YDK da belirlenecek

38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanırsa PM seçimleri "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Uzlaşma olmaması halinde her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak. 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.