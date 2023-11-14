Son dakika... CHP'de Özgür Özel başkanlığında ilk grup toplantısı: Erdoğan'a 'anayasa' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Tüm dezenformasyonlara rağmen, iktidar yanlılarının yarattığı dezenformasyonlara rağmen, CHP liderine demokratik yollardan rakip çıkabildiği, parti içinde mahallelerden başlayarak ilçe il ve genel büyük kurultayda sandıkların konulduğu demokratik bir yarışın yapılabildiği ve eğer delegeleri ona karar verirse genel başkanın dahi seçimle değişebildiği bir parti olduğunu, yani Türkiye’ye demokrasi vadederken kendi içinde de demokrasinin olduğunu da gösteren çok önemli bir kurultayı geride bıraktık.

* Ülkemiz çok zor dönemden geçti. Tek adam rejiminin git gide otoriterleştiği, hukukun rafa kalktığı bir dönemde 13 yıl boyunca partimizin genel başkanı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı büyük mücadele vermiş, Çubuk'ta şehit cenazesinde linç girişime uğramış, Ankara'dan İstanbul'a 432 kilometre hak hukuk adalet diyerek yürümüş, bana ve bu salondaki hepimize çok emeği olan genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamlıyorum.

* İlk kez gölge kabine görevlendirmesi yaptık. Kabine'nin yaptığı her şeyi dakika dakika izleyerek, doğrulara destek vererek, yanlışlara engel olmaya çalışarak yapıcı ve etkin bir şekilde muhalefet yapacağız. Kabinemizi Erdoğan'ın kabinesiyle karşılaştıracak olursak, Erdoğan 18 atama yaptı, biri kadın. Bizim ise 9'u kadın 9'u erkek. Gölge kabinemizi toplumun tam yarısını oluşturan ve hepimize emekleri olan bütün kadınlara emanet ediyorum.

* İlk ziyareti söz verdiğim gibi Hatay'a yaptım.Bundan sonra da Hatay'da olmaya devam edeceğiz. Hatayspor matem rengi formasıyla maçlarını Mersin'de oynayarak büyük başarılara imza atıyor. Biz de başarılar diliyoruz.

* Hatay'a gittiğimde 'Burada siyaset yapmayacağım, sadece sizi dinlemeye geldim' dedi. 'İlk günlerden buraya geldiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Devlet Hatay'a geç geldi, erken gitti. Unutulduk burada. Arama kurtarma çalışmaları geç başlamıştı, enkaz kaldırma işlemleri de hala bitmedi, Hatay'a verilen sözler tutulmadı. Siz Hatay'ı unutturmayın' dediler. Ben de Atatürk'ü sözlerini hatırlatarak diyorum ki Hatay bundan sonra benim de şahsi meselemdir, unutmayacağız, unutturmayacağız.

CHP'den yürüyüş kararı

* DİSK, Arzu Çerkezoğlu önderliğinde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor. Ankara'da cuma günü ben, grubum ve Ankara'daki üyelerimiz DİSK ile beraber Ulus'a kadar yürüyeceğiz. Sesimize ses eklenecek, değiştireceğiz bu ülkenin kaderini.

* Bundan sonra emekle sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız, kadınla erkek karşı karşıya gelmişse kadının yanındayız, haklıyla haksız karşı karşıya gelmişse, güçlüyle zayıf karşı karşıya gelmişe zayıfın yanındayız.

* Yargıtay Can Atalay kararında AYM'ye kafa tuttu. Bu karar, bu Meclis tarafından hızla ele alınmalı dedik. Numan Kurtulmuş'u aradım, önce olumlu baktı, sonra ne olduysa oldu Danışma Kurulu toplanmadı. Sonra uçaktaki konuşmalarından anlaşıldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay'ın kararına destek veriyor.

* Darbeyi asker yaparsa askeri, siviller yaparsa sivil darbe olur ama Cumhurbaşkanı yapıyorsa ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir.

* Biz her darbede işkenceden geçmiş, bedeller ödemiş. Herkes ana muhalefetinin gözünün içini bakan, kapalı Meclisi'i açan, toplayan, kürsüye çıkan bir partiyiz. Biz darbe kimden gelirse gelsin karşısındayız demişiz. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'a karşı biri darbeye karşılaşırsa gerekirse tankın üstüne çıkarız. Ancak, bu darbe girişiminde Erdoğan'a meydanı bırakmayız, haddini bilsin.

"Seninle anayasayı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın"

Aslında öyle bir iş yapıyor ki; anayasanın 153. maddesi açık, net. Sen anayasanın 153. maddesini yok sayarsan biri de çıkar anayasanın 107. maddesin yok sayar. Erdoğan aklını başına topla, bindiğin dalı kesme. Şimdi çıkmış anayasa değişikliği yapalım diyorsun. Sen de anayasa değiştirecek sayı yok. Seninle birlikte anayasayı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın.

* İlk ziyaretimi KKTC'ye yapacağım. İkinci ziyaretimi Azerbaycan'a, sonrakini ise 25 Kasım'da Bosna Hersek'e gerçekleştireceğim. Bundan sonra nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız, ilişkilerimizi tazeleyeceğiz. Sosyal demokrat partilerle, Avrupa Konseyi ile, Sosyalist Enternasyonal ile sıkı ilişkilerimiz olacak.