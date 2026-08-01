Son dakika CHP'den istifa etmişti, AK Parti'ye geçecek denilmişti! Ümit Dikbayır kararını açıkladı
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu. Telefonlarını açmadığı söylenen Ümit Dikbayır'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.
Ümit Dikbayır ile birlikte İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban’ın da AK Parti’ye geçeceği belirtildi.
Muhalefet partilerinden bazı belediye ve milletvekillerininin AK Parti'ye geçmesinin ardından Ankara kulisleri CHP'den istifa eden Ümit Dikbayır'ın da AK Parti'ye geçeceğini konuşmaya başlamıştı.
Dikbayır: Daha önce de çağırmışlardı, bekledim
Gazeteci Serap Belovacıklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ümit Dikbayır ile konuştuğunu ve kendisinin '14 Ağustos’ta AK Partiye geçeceğini doğruladığını yazdı. Belovacıklı, Dikbayır'ın 'Daha önce çağırmışlardı, bekledim' dedi." dediğini aktardı.
İsmail Saymaz: İki milletvekili daha AK Parti'ye geçecek
Gazeteci İsmail Saymaz ise Ümit Dikbayır ile birlikte İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban’ın da AK Parti’ye geçeceğini öne sürdü.