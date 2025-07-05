SON DAKİKA... CHP'li Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanları gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, oğlu ve eski gelini hakkında gözaltı kararı

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eski gelini Zeynep Kerimoğlu ve yurt dışındaki oğlu oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında gözaltı kararı alındı. Muhittin Böcek ve eski gelini gözaltına alınırken oğlunun ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek‘in oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek (firar yurtdışı), Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in eski gelini olan Zeynep Kerimoğlu isimli 3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturma arama elkoyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir."

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere

Karalar ve Tutdere gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.

Adıyaman Belediye Başkanı gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum" dedi.

Zeydan Karalar Gebze'de gözaltına alındı, belediyede arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında da gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Başkan Karalar, İstanbul'da gözaltına alındı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adana Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Karalar'ın evinde arama yapmaya başladı.

Belediye çevresinde çok sayıda polis ise güvenlik tedbiri aldı.

Avukat Onur Büyükhatipoğlu gözaltına alındı

Avukat Onur Büyükhatipoğlu gözaltına alındı. Büyükhatipoğlu, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye soruşturmasında Adem Soytekin’in de avukatlığını yapıyordu.

Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkanvekili Şahin de gözaltında

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler İstanbul'a getirildi

Gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmalara ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

"Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş'in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddiaları hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, operasyon öncesi örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyon sonrası ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilen avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun adresinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmasına,

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması

2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında; suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet vermek suçlarından tutukluyken pişmanlık gösterip ayrıntılı beyanda bulunması üzerine serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirmesi üzerine Özcan Zenger'e farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Özcan Zenger'in adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Ceyhan Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları üzerine yaptığı tespit edilen 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçundan gözaltına alınmalarına,

Büyükçekmece Belediyesi soruşturması

2025/76021 soruşturma sayılı dosyada eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınları üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara toplamda 4 (dört) villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı tespit edilen, toplamda 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına, rüşvet vermek ve rüşvet almak suçlarından gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."