  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor
Takip Et

CHP'li Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Erdoğan’ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.

Beykoz Belediyesi'nde ise Alaattin Köseler'in tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle Gürzel'in AK Parti'ye geçmesi halinde belediyede başkanlık makamı da AK Parti tarafından temsil edilmiş olacak.

Gündem
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz