CHP'li Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti'ye geçeceğini açıkladı.
Erdoğan’ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.
Beykoz Belediyesi'nde ise Alaattin Köseler'in tutukluluk halinin devam etmesi nedeniyle Gürzel'in AK Parti'ye geçmesi halinde belediyede başkanlık makamı da AK Parti tarafından temsil edilmiş olacak.