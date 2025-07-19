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CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hayatını kaybetti

Son dakika haberi... CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen (93) yaşamını yitirdi. Öymen, 6 hafta önce akciğer ameliyatı olmuştu.

Haber Merkezi
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CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

CHP eski Genel Başkanı ve gazete yazarı Altan Öymen, 6 hafta önce geçirdiği akciğer ameliyatı sonrası Şişli’de bulunan özel bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Mehmet Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.

Akciğeer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

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