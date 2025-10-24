  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son dakika... CHP'nin kurultay davasında karar verildi: Dava reddedildi, mutlak butlan ihtimali ortadan kalktı
Takip Et

Son dakika... CHP'nin kurultay davasında karar verildi: Dava reddedildi, mutlak butlan ihtimali ortadan kalktı

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde CHP’nin Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada karar verildi. Dava reddedildi, mutlak butlan ihtimali ortadan kalktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... CHP'nin kurultay davasında karar verildi: Dava reddedildi, mutlak butlan ihtimali ortadan kalktı
Takip Et

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü kurultayında “rüşvet karşılığı oy satın alındığı” ve “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla açtığı davada 5. duruşma bugün görüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "konusuz kalması" nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Bu kararla birlikte kurultay iptali ve mutlak butlan ihtimalleri de ortadan kalkmış oldu

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor
Erdoğan: İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor
Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi hayatını kaybetti
Bodrum'da kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 kişi hayatını kaybetti
Kilerde servet! Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulundu
Kilerde servet! Ünlü iş insanının halasının evinde 500 kilo altın bulundu
İBB'ye yeni soruşturma! 'İstanbul Senin' uygulamasındaki kişisel veriler sızdırıldı, 'darkweb'de satışa çıkarıldı iddiası: Çok sayıda gözaltı
İBB'ye yeni soruşturma: 15 gözaltı
"Yolyemezler" suç örgütüne operasyon: 51 kişi hakkında gözaltı kararı
"Yolyemezler" suç örgütüne operasyon: 51 kişi hakkında gözaltı kararı
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı