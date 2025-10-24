Son dakika... CHP'nin kurultay davasında karar verildi: Dava reddedildi, mutlak butlan ihtimali ortadan kalktı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü kurultayında “rüşvet karşılığı oy satın alındığı” ve “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla açtığı davada 5. duruşma bugün görüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "konusuz kalması" nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Bu kararla birlikte kurultay iptali ve mutlak butlan ihtimalleri de ortadan kalkmış oldu