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CHP'nin kurultay iptal davası ertelendi

CHP'nin 38. kurultayı iptal davasından ikinci duruşma bugün görüldü. Dava 30 Haziran'a ertelendi.

Haber Merkezi
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CHP'nin kurultay iptal davası ertelendi
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CHP'nin 38. kurultayı iptal davası 30 Haziran saat 10.00'a ertelendi. Davanın kabul edilip edilmediğine ilişkin mahkeme kararını açıklamadı. 

Dava bugün görüldü

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasının ikinci duruşması Dışkapı Adliyesi 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Dava 30 Haziran'a ertelendi. 

Hakim kurultaya katılım listesi, mazbata, alınan kararları istedi

Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegelerin başvuruları sonrası Özgür Özel'in genel başkanı seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalar birleştirildi.

Davada ikinci duruşma görülecek. İlk duruşmada hakim kurultaya katılım listesi, mazbata, alınan kararları istedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı ancak Kılıçdaroğlu ifadeye gitmeyeceğini belirtti. 

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