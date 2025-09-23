  1. Ekonomim
CHP'nin 39. Olağan ve 22. Olağanüstü kurultayları iptal davaları Ankara'ya sevk edildi. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na tedbir itirazının cuma günü görüşüleceği öğrenildi.

Son Dakika: CHP'nin Kurultay iptali için İstanbul'da açılan davada karar çıktı!
İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden yetkisizlik kararıyla Ankara'ya sevk edildi. Böylece Kurultay iptal davalarının tamamı Ankara'da toplandı.

SÖZCÜ TV'den Serkan Alan ayrıntıları aktardı:

"CHP'nin 38 Olağan ve 21. Olağanüstü kurultaylarına dava açılmıştı. İstanbul'da da bir dava açıldığını görüyoruz. Mahkemeye başvuranlar diyor ki; Özlem Erkan isimli, İstanbul il Kongresi'nin iptali sürecinde öne çıkan bir isimdi. 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultayın iptalini talep ediyor. Fakat bir farkla.

Yaklaşık 3 gün önce yapılan CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın ve halihazırda henüz yapılmayan il kongrelerinin devam ettiği 39. Olağan Kurultayı'nın da iptalini talep ediyor.

19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin önüne geliyor, mahkeme 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderiyor ancak bu yetkisizlik nedeniyle geri iade ediliyor.

Genel merkezin Ankara'da olması gerekçesiyle Ankara'ya gönderiliyor dosya halihazırda Ankara'da görülecek."

Tedbir itirazı görüşülecek

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na tedbir itirazının cuma günü görüşüleceği öğrenildi. 

