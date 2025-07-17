  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

İsrail'in Suriye'ye saldırıları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi: 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in saldırıları sonrası Suriye’deki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Suriye’de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye’de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu."

Suriye Devlet Başkanı Şara: İsrail’in saldırılarını alt edebilecek güçteyizSuriye Devlet Başkanı Şara: İsrail’in saldırılarını alt edebilecek güçteyizDünya
MEB Bakanı Tekin açıkladı: LGS sorularının paylaşılmasına ilişkin 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldıMEB Bakanı Tekin açıkladı: LGS sorularının paylaşılmasına ilişkin 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldıGündem
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındıSon Dakika: LGS'deki şaibe iddiaları sonrası MEB'de görevden alma!Gündem
Gündem
İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciası davasında ara karar çıktı
İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciası davasında ara karar çıktı
'Faladdin ve Binnaz' fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
'Faladdin ve Binnaz' fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Milaslı muhtarlar ve enerji işçileri TBMM’de: Maden yasasını destekliyoruz
Milaslı muhtarlar ve enerji işçileri TBMM’de: Maden yasasını destekliyoruz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı: Gündemde kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı: Gündemde kritik konular var
Samsun'da 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Samsun'da 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Harem-i İbrahim Camii' tepkisi: Müdahaleyi reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Harem-i İbrahim Camii' tepkisi: Müdahaleyi reddediyoruz