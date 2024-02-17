Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Rize mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karşımda Karadeniz misali kabına sığmayan bir Rize görüyorum. Birileri bizim 81 vilayete olan sevdamızı anlayamıyorlar. Tam 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle birlikte yol yürüdük, omuz omuza mücadele ettik. Vesayetçilerden terör örgütlerine, emperyalist güçlerden Türkiye ile hesabı olan tüm şer odakları karşısında birlikte durduk. Teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik.

Rize'den 31 Mart'ta yine rekor bekliyorum. Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? 31 Mart seçimleri zaferimiz şimdiden ülkemiz ve Rizemiz için hayırlı olsun. Şu hemen sol tarafımdaki kentsel dönüşümü nasıl buldunuz? Güzel mi? Rize merkez değişmiş mi? Yaparsa AK Parti yapar. Daha neler yapacağız neler.

Her alanda Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca 2. lige mahkum ettiler. Merhum Menderes canıyla ödedi. Rahmetli Özal'ı hiçbir zaman rahat bırakmadılar. Merhum Türkeş ve Erbakan'a yönelik itibar suikastlarının ardı arkası kesilmedi. Türkiye ne zaman yeniden ayağa kalkmaya çalışsa birileri hemen devreye girerek buna fırsat vermedi. Bunu biz bozduk. Teröristleri Gabar'a gömdük. Şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz. Siyasette istikrar ve güven iklimi sayesinde Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüttük.

Yakın bir tarihte 2. astronotumuz da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecekler, uzaya.

Hayat pahalılığı ve enflasyonun üstesinden geleceğiz. Bugünkü sorunları çözecek olan da yine biziz.

Muhalefete eleştiriler

Kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz değil mi? Türkiye'nin en büyük talihsizliği beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Dünyada böyle bir muhalefet yok. Ülkemizde 21 yılda pek çok şey değiştir ama CHP'nin başını tuttuğu muhalefette köklü değişiklik yaşanmadı. Genel başkanı değiştirdiler ama çıtayı iyice aşağı çektiler. CHP'de her gelen bir öncekini mumla aratmıştır. Gelen gideni aratıyor. Değişim dediler, yenilenme dediler ancak gününde sonunda sabık genel başkanlarını iç darbe ile aynı tas aynı hamam yollarına devam ettiler. Bay Kemal güya 13. Cumhurbaşkanı olacaktı. Bir anda kendini CHP'nin istenmeyen adamı olarak buldu. Aynı vefasızlığı diğer ortaklarına da sergilediler. 6'lı Masa'dan parlamentoda kimse yok. Hepsi gitti. Nerede bu 6'lı masa? Dün yan yana yol yürüdükleri insanlara bugün demediklerini bırakmıyorlar. Ankara'da bir ofis tutmuşlar. Her birinin Ankara'da bir ofisi var. Güle güle kullanın.

'Kimi istiyorsunuz' diye yapay zekaya soranlara, kendi şahsi ikballeri için bölücü örgütün uzantıları ile demlenenlere, bizim çayın demlenmesi değil he, DEM diye bir parti var ya, onlarla demlenenler var. Size rağmen siyaset yapanlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız?

Rize'ye 21 yılda 150 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Ayder'e 1500 araçlık kapalı otopark yapıyoruz. 5 millet bahçesini Rize'ye kazandırdık. Karadeniz sahil yolunu yaptık. Rize Artvin Havalimanı'nın yapımını tamamlayıp hizmete açtık. İyidere Lojistik Tesisi'nin yapımı sürüyor. Rize'ye topla 21 milyar lira tutarında tarımsal hibe verdik.