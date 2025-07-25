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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin 4 bir yanında çıkan yangınlara ilişkin "27 uçak yangınları söndürmek için uğraşıyor" dedi. Rusya-Ukrayna barış masası ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim. Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz" dedi.

Haber Merkezi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Devam eden yangınlarda Karabük, Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Uşak Sivaslı... Buralar devam ediyor. Buralarda 27 uçak şu anda aktif. 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı,25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor. Ne yazık ki şehitlerimiz malum... Ateş çemberi içinde kalan kahramanlar bu ateş çemberinden sıyrılamadılar. 

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri

Son buluşma Çırağan'da oldu. Çırağan'daki buluşmayı benim adıma Dışişleri Bakanım yürüttü. Dışişleri Bakanım oradaki görüşmeleri yürütürken Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelerek onlar da görüşmelerini yaptılar.

"Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz"

Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim. Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz.

Şu anda IDEF dünyada farklı bir konuma yerleşti. Savunma sanayiindeki tüm arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. 80 milyar dolar gibi potansiyele sahip hale geldik.

Savunma sanayi

Şu anda IDEF dünyada farklı bir konuma yerleşti. Bunun için ciddi manada siparişler almaya başladık. Bu siparişler devam ediyor. Savunma sanayiinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşmek durumundasınız. Savunma sanayiindeki tüm arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. 80 milyar dolar gibi potansiyele sahip hale geldik.

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