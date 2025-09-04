Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti.

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 17.00'de Beştepe’de bulunan konutunda bir araya geldi.

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kritik görüşmede gündem 'Terörsüz Türkiye' süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesinde Suriye, PKK'nın silah bırakma süreci ve gündeme ilişkin gelişmelerin ele alınmış olabileceği tahmin ediliyor.

Görüşmenin ana başlıklarından birinin ise Terörsüz Türkiye süreci olduğu tahmin ediliyor.

Erdoğan ve Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekip provakasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bir diğer önemli başlık ise yeni anayasa çalışmaları. Hem Erdoğan hem de Bahçeli, açıklamalarında yeni anayasaya ihtiyaç konusunda önemli açıklamalar yapmıştı. Yeni anayasa süreci konusunda henüz somut bir adım yokken ikili arasında bu konunun da görüşüldüğü de tahmin ediliyor.

İkili en son Ahlat'ta biraraya gelmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en son yüz yüze görüşmesi, 25 Ağustos 2025 tarihinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşti.