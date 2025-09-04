Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

  1. Ekonomim
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik görüşme için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin resmi konutuna geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti. 

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı

Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 17.00'de Beştepe’de bulunan konutunda bir araya geldi. 

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 

Kritik görüşmede gündem 'Terörsüz Türkiye' süreci 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesinde Suriye, PKK'nın silah bırakma süreci ve gündeme ilişkin gelişmelerin ele alınmış olabileceği tahmin ediliyor. 

Görüşmenin ana başlıklarından birinin ise Terörsüz Türkiye süreci olduğu tahmin ediliyor. 

Erdoğan ve Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekip provakasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bir diğer önemli başlık ise yeni anayasa çalışmaları. Hem Erdoğan hem de Bahçeli, açıklamalarında yeni anayasaya ihtiyaç konusunda önemli açıklamalar yapmıştı. Yeni anayasa süreci konusunda henüz somut bir adım yokken ikili arasında bu konunun da görüşüldüğü de tahmin ediliyor. 

İkili en son Ahlat'ta biraraya gelmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en son yüz yüze görüşmesi, 25 Ağustos 2025 tarihinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleşti.

