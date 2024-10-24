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Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesi yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesi yapacak
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BRICS Zirvesi için Tataristan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS zirvesi sonrası Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi yapacak. 

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ele alınacak

Güvenlik zirvesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ele alınması bekleniyor. Zirveye bazı bakanlar ve bürokratlar katılacak.

Ne olmuştu?

Terör örgütü PKK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan'daki tesislerine saldırı düzenledi. Biri erkek biri kadın hainler, 5 kişiyi şehit etti. 22 kişi yaralandı. 

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