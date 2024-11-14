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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 18.00'de Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'den sürpriz görüşme
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi Beştepe'de saat 18.00'de gerçekleşecek.

Son görüşme 3 Ekim'deydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 3 Ekim'de görüşmüştü. Görüşme 45 dakika sürmüştü.

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