Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

PKK'nın silah bırakma süreci gündemde

PKK'nın yarın Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bırakması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin konuyla ilişkili bir araya geldiği belirtiliyor. Görüşmenin ana gündeminin Terörsüz Türkiye olması bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli en son 6 Mayıs'ta bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.