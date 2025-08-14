  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tazminat davası
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hakaret iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e tazminat davası
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve Silivri Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklaması nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Özel'den Bakan Tunç'a soruşturma yanıtı: Yarın 12:00'yi bekle, AK Parti kuruluş parti hediyen geliyorÖzel'den Bakan Tunç'a soruşturma yanıtı: Yarın 12:00'yi bekle, AK Parti kuruluş parti hediyen geliyorGündem

 

Gündem
Çerçioğlu'nun istifası sonrası CHP'de yeni gelişme: Aydın'da miting düzenlenecek
Çerçioğlu'nun istifası sonrası CHP'de yeni gelişme: Aydın'da miting düzenlenecek
Marmara Denizi'nde parçalanan Halit Yukay'ın yatının koltuğu Çanakkale'de karaya vurdu
Marmara Denizi'nde parçalanan Halit Yukay'ın yatının koltuğu Çanakkale'de karaya vurdu
BUDO'nun 3 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun 3 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Financial Times: Sahte diploma soruşturması Türkiye'de sisteme olan güveni ciddi zedeledi
FT: Sahte diploma soruşturması Türkiye'de sisteme güveni zedeledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni üyelerimize saldıranlara 'hadi oradan' diyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni üyelerimize saldıranlara 'hadi oradan' diyorum
Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP'den istifa etti
Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP'den istifa etti