SON DAKİKA... DEM Partili vekiller İmralı'da Öcalan ile görüşüyor

Öcalan'la görüşülmesine izin çıkmasının ardından DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti. DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşüyor.

İmralı'da görüşmenin başladığı ve sürece ilişkin DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in dönüşte bir açıklama yapacağı ifade ediliyor.

İmralı'ya deniz yoluyla geçişin sağlandığı Mudanya ve Gemlik'te de tedbirler alındı. Ancak Mudanya'da şiddetli fırtına dikkat çekerken, basın mensupları da ilçede İmralı irtibat bürosu yakınlarında bekliyorlar.

Heyetin İmralı'ya deniz yoluyla mı yoksa hava yoluyla mı gittikleri konusunda açıklama yapılmadı.

Süreç, Bahçeli'nin çağrısıyla başladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 1 Ekim yasama yılı açılışında DEM Partililerle el sıkışmış ve sonraki günlerde Öcalan’ın terör örgütü PKK’ya silah bırakması çağrısı yapmasını istemişti. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirmişti. Bahçeli, daha sonra DEM Partili yetkililer ile Öcalan arasında temas kurulmasını istemişti.