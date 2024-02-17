DEM Parti'nin Ankara adayı belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 31 Mart'ta yapılacak seçimde Ankara adayı açıklandı.

DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DEM Parti'nin 8 büyükşehir, 5 il ve 367 ilçe belediye başkanlığı için adaylarını açıkladı.

Partisinin bazı bölgelerdeki aday belirleme sürecinin devam ettiğini söyleyen Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz ilçesi ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde "kent uzlaşısı" kapsamında ortak aday belirlediklerini ifade etti.

Doğan, Adana ve İzmir büyükşehir belediyeleri ile İstanbul'un bazı ilçeleri için görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

DEM Parti'nin 8 büyükşehirde başkan adayları şunlar:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Celalettin Ekmen ve Gülser Yıldırım

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Selman Tutumlu ve Ayfer Yılmazer

Malatya Büyükşehir Belediyesi Abdulvahap Ekim ve Sevim Şimşek Bayram

Bursa Büyükşehir Belediyesi İhsan Seylan ve Bilmez Erboğa

Konya Büyükşehir Belediyesi Gülbahar Gündüz ve Bülent Kılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasan Özgüneş ve Selda İlgöz Koçyiğit

Aydın Büyükşehir Belediyesi Suzan Koç ve Naif Kanat.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları ise Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olmuştu.