Son dakika... Denizli Pamukkale’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Karadan ve havadan müdahale sürüyor

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

OGM'den açıklama geldi

OGM tarafından Denizli’de çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ve 307 personelin görevlendirildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor".

Denizli Valiliği: Yangın yerleşim yerlerine uzak noktada

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir.

Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir".