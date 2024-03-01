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Denizli'de hastaneye ateş açıldı 7 kişi yaralandı... İşte görüntüler

Son dakika... Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin kafeteryasında oturanlara ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Denizli'de hastaneye ateş açıldı 7 kişi yaralandı... İşte görüntüler
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Son dakika... Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin kafeteryasında oturanlara saat 16:45 sıralarında iki kişi tarafından ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.

Saldırganlar olayın ardından kaçarken, yaralılar sedyelerle acil servise taşındı. Polis olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...