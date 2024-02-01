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Son dakika deprem mi oldu 2024 (AFAD, Kandilli verileri) || Malatya'da deprem mi oldu?

Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Peki, bugün deprem oldu mu? 1 Şubat 2024 Son Depremler Listesi.

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Son dakika deprem mi oldu 2024 (AFAD, Kandilli verileri) || Malatya'da deprem mi oldu?
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Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 1 Şubat 2024 Son Depremler Listesi...

1 ŞUBAT 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ 

Tarih      Saat      Enlem(N) Boylam (E) Derinlik(km) MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.02.01 09:17:54  37.6350   35.8147        5.0      -.-  1.4  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2024.02.01 08:41:08  38.1370   36.6407       21.2      -.-  1.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.02.01 08:33:19  37.0408   29.1465       19.5      -.-  1.2  -.-   SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         İlksel
2024.02.01 08:33:09  37.8070   36.0880        6.1      -.-  2.9  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2024.02.01 08:29:21  37.9878   27.1343        5.7      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.02.01 08:23:44  37.8545   36.0900       10.4      -.-  1.6  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.02.01 08:01:00  38.2555   38.1743        0.0      -.-  1.8  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2024.02.01 07:58:16  36.9480   27.5178        2.8      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2024.02.01 07:45:48  38.0777   36.4705       22.0      -.-  1.2  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.02.01 07:32:03  37.1500   36.6510        5.0      -.-  2.6  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2024.02.01 06:59:07  38.1555   37.3965       24.8      -.-  1.2  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.02.01 05:17:58  37.6523   35.7405        9.5      -.-  1.7  -.-   KIBRISLAR-KOZAN (ADANA)                           İlksel
2024.02.01 04:31:45  37.9445   36.2327        5.5      -.-  1.6  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel