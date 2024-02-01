Son dakika deprem mi oldu 2024 (AFAD, Kandilli verileri) || Malatya'da deprem mi oldu?

Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 1 Şubat 2024 Son Depremler Listesi...

1 ŞUBAT 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam (E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.02.01 09:17:54 37.6350 35.8147 5.0 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.02.01 08:41:08 38.1370 36.6407 21.2 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.01 08:33:19 37.0408 29.1465 19.5 -.- 1.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2024.02.01 08:33:09 37.8070 36.0880 6.1 -.- 2.9 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.01 08:29:21 37.9878 27.1343 5.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.02.01 08:23:44 37.8545 36.0900 10.4 -.- 1.6 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.02.01 08:01:00 38.2555 38.1743 0.0 -.- 1.8 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.02.01 07:58:16 36.9480 27.5178 2.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.02.01 07:45:48 38.0777 36.4705 22.0 -.- 1.2 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.01 07:32:03 37.1500 36.6510 5.0 -.- 2.6 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2024.02.01 06:59:07 38.1555 37.3965 24.8 -.- 1.2 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.01 05:17:58 37.6523 35.7405 9.5 -.- 1.7 -.- KIBRISLAR-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.02.01 04:31:45 37.9445 36.2327 5.5 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel