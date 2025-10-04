  1. Ekonomim
Dilovası'nda fabrikada iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Dilovası'nda bulunan fabrikada iş kazası meydana geldi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini patlama ve yangının olmadığını duyurdu.

Dilovası'nda fabrikada iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bir fabrikada iş kazası meydana geldi. 

2 işçi hayatını kaybetti

GEBKİM'de bir fabrikada çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş: Patlama ve yangın yok

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.

Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.

Kaynak çalışması sırasında yaşandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan TN Maleik Petrokimya Fabrikası’nda kaynak çalışması sırasında kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Dilovası'nda fabrikada iş kazası: 2 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Ekipler bölgeye sevk edildi 

Fabrikanın silo bölümünde kaynak çalışması yapıldığı sırada iş kazası yaşandı. GEBKİM’in kendi itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak müdahalede bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemeleri sürerken, savcılık tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

