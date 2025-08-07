  1. Ekonomim
Türkiye'deki diploma skandalı gündemden düşmüyor. Aralarında, mühendis, psikolog ve avukatların da olduğu sahte diploma iddialarında diplomasız 400 akademisyen olduğu öne sürülmüştü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunan kişilerde hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son dakika: Diplomasız 400 akademisyen olduğu iddia edilmişti! YÖK suç duyurusunda bulundu
Türkiye'deki diploma skandalı ile aralarında, mühendis, psikolog ve avukatların da olduğu sahte diplomalı kişilerin olduğu tespit edilmişti. Diplomasız 400 akademisyen olduğuna yönelik iddialar yalanlanmıştı. 

YÖK suç duyurusunda bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunan kişilerde hakkında suç duyurusunda bulundu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarımızı ve güzide bilim insanlarımızı değersizleştirmeye yönelik “sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu” şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapılmaktadır.

Gerçek dışı bu iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmadığını kamuoyuna duyurmuştu. Buna rağmen asılsız iddialar devam etmektedir.

Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

