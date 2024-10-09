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SON DAKİKA: Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram üzerinden suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuğun gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ve Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındı.

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B.T. ve A.D.C.'nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda siber zorbalığa karşı mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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