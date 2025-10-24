Ebubekir Şahin dönemi sona erdi: RTÜK Başkanı değişti

RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.

Eski başkan Ebubekir Şahin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır."