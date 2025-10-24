Ebubekir Şahin dönemi sona erdi: RTÜK Başkanı değişti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yeni başkanı Mehmet Daniş oldu.
RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Daniş seçildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır."